Les 50 ans du Renouveau : « Un événement pour l’Église tout entière (entretien exclusif avec le père Raniero Cantalamessa)

Le père Raniero Cantalamessa, capucin engagé dans le Renouveau et prédicateur de la maison pontificale, a accepté de répondre à nos questions concernant le rassemblement du Renouveau charismatique catholique à la Pentecôte à Rome, autour du pape François, à l’occasion des 50 ans de ce « courant de grâce » dans l’Église.



Pourquoi, selon vous, François invite-t-il le Renouveau charismatique à Rome ?

Je pense qu’il veut faire de ce jubilé un événement pour l’Église tout entière et non simplement pour un groupe ou un mouvement. Il se situe dans la ligne du bienheureux Paul VI qui, en 1975, a accueilli le Renouveau charismatique dans la basilique Saint-Pierre et l’a défini comme « une chance pour l’Église ». Dans la ligne aussi de saint Jean Paul II et de Benoît XVI qui, à plusieurs reprises, ont témoigné leur intérêt et l’importance qu’ils accordaient à ce « courant de grâce » qui traverse l’Église entière, dans presque toutes ses dénominations.

