Austen Ivereigh: les liens profonds entre le pape François et le Renouveau charismatique

Question à Austen Ivereigh, fin connaisseur de la pensée du pape François et auteur du livre : The Great Reformer: Francis and the Making of a Radical Pope (bientôt disponible en français aux éditions de l’Emmanuel).



Pourquoi le pape François a-t-il voulu célébrer ce jubilé d’or du Renouveau charismatique catholique à Rome, avec tous les mouvements, communautés et groupes de prière ?

A Buenos Aires, à partir de 2006, le cardinal Jorge Mario Bergoglio a fréquenté régulièrement le CRECES, la communion des catholiques et évangéliques « renouvelés dans l’Esprit Saint ». Le “format” de l’événement du Jubilé est très proche des manifestations organisées depuis de nombreuses années à Buenos Aires par ce réseau charismatique catholique-évangélique argentin. L’impact de ces rencontres en Argentine, qui attirent des milliers de personnes (plus de catholiques que d’évangéliques), a été remarquable et a porté beaucoup de fruits. L’un d’eux est que le cardinal Bergoglio a pris l’habitude chaque mois de prier dans le “style charismatique” avec six pasteurs évangéliques engagés dans le CRECES. Un autre fruit est que des pasteurs évangéliques et des évêques catholiques ont animé ensemble des retraites pour le clergé à Buenos Aires. Le prédicateur de la maison pontificale, le père Raniero Cantalamessa, qui a participé régulièrement aux rencontres du CRECES, a dit en 2012 que « toute l’Église regarde avec attention ce qui se passe à Buenos Aires ». Il est convaincu que ce qui est arrivé à Buenos Aires était une effusion de l’Esprit et que le pontificat de François est l’expression de cette effusion. Donc, il est très providentiel, comme un kairos, que le jubilé d’or du Renouveau charismatique catholique coïncide avec le pontificat de François qui a été profondément influencé par le Renouveau et qui en est très proche.

La suite de cet entretien dans le prochain numéro d’Il est vivant! consacré aux 50 ans du Renouveau charismatique catholique et à se procurer dès le mois de juillet ici