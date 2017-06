Découvrez prochainement ce nouveau site !

Découvrez très prochainement un nouveau site dédié spécifiquement au chant, à la musique et à la liturgie. Vous y trouverez tout sur les chants du répertoire Il est vivant! : paroles des chants, fichiers d’apprentissage voix par voix, conseils et suggestions hebdomadaires de programmes de messe, etc. Plus que quelques semaines avant ouverture !