Dialoguer avec les musulmans: le Forum Jésus le Messie

Après des premières éditions très réussies, ce forum se décline dans de plus en plus de villes de France. Les 21-22 mai 2016 à Paris, le 11 juin 2016 à Toulouse, le 26 juin 2016 à Strasbourg, les 8-9 octobre 2016 à Toulon,…

Ce Forum propose d’appréhender les enjeux du dialogue avec les musulmans pour l’Église et les réponses que le chrétien soucieux de l’annonce peut y apporter. Il donne la parole sous forme de tables rondes à des spécialistes issus de l’Église : prêtres, communautés religieuses, laïcs. Il donne aussi une large part aux convertis de l’islam au christianisme qui témoignent de leurs tribulations mais surtout de la joie d’avoir rencontré Celui qui est le chemin, la vérité et la vie.

Une vidéo de présentation à visionner ici

Intervenants :

Monseigneur Philippe BRIZARD (ancien directeur de l’Oeuvre d’Orient), Père Samir Khalil SAMIR (jésuite, recteur de l’université pontificale orientale – Rome), Père Edouard-Marie GALLEZ (frère de saint Jean, spécialiste des origines de l’islam), Père Michel GITTON (Communauté Aïn Karem), Père Christian TROLL (jésuite, auteur du site « réponses aux musulmans » – Francfort), Père Guy PAGES (diocèse de Paris), Abbé Guillaume de TANOÜARN (centre saint Paul), Père Louis-Marie de BLIGNIERES (Fraternité saint Vincent Ferrier), Père François JOURDAN (eudiste, auteur de « La Bible face au Coran »), Annie LAURENT (journaliste), Philippe d’IRIBARNE (CNRS), Lina MURR NEHME (historienne)

AED, Bonne Nouvelle aux Musulmans, Cté Aïn Karem, Clarifier, Eecho, Eleutheros, Islam et vérité , Mission Angélus, ND de l’Accueil, ND de Kabylie , …



Entrée libre, inscription obligatoire sur le site : http://www.jesus-messie.org/

Prochaines dates :

