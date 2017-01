Historique

Fondé en 1974, sous l’impulsion de Pierre Goursat, Il est vivant! porte, dès les commencements, le label de revue du Renouveau francophone.

Légende ou réalité ? Le nom initialement prévu était Cahiers du Renouveau. Le premier numéro étant un numéro de témoignages, il fut intitulé Il est vivant! Les lecteurs ont alors pensé qu’Il est vivant ! était le nom de ce nouveau magazine.

La périodicité connaît des débuts balbutiants. Par la suite, elle prend son rythme de croisière, en paraissant tous les deux mois. Elle devient mensuelle à partir de 1994.

À peine créée, la revue compte déjà des lecteurs dans le monde entier. Le premier Indonésien s’est ainsi abonné dès le numéro 26, puis ce fut le tour des Canadiens, des Ivoiriens, des Haïtiens… La revue a même été publiée en Pologne, sous le nom de Jezus zyje !, ainsi qu’au Cameroun grâce à l’Effort Camerounais.

Les numéros spéciaux, une spécificité d’Il est vivant !

Les numéros spéciaux connaissent un grand succès. Une à deux fois par an, la revue, soucieuse de former ses lecteurs, édite des numéros consacrés exclusivement à un sujet. Parmi les plus célèbres, on compte le Spécial Thérèse (avril-mai 1988), le spécial Saint Suaire (décembre 1998), ou encore le 50 questions sur la vie et l’amour (mai 1992), traduit entre autres en allemand, anglais, portugais, espagnol, russe et bulgare. Ils ont été mainte fois rééditées, à la demande des lecteurs, notamment le 50 questions sur la vie et l’amour, aujourd’hui partiellement disponible sur Internet en plusieurs langues.