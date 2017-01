La résurrection du Christ: le film est sorti !

Après La Passion du Christ de Mel Gibson, sortie sur les écrans en 2004, voici La résurrection du Christ, de Kevin Reynolds. Un tribun romain, Clavius, témoin de la Passion, est chargé par Pilate de retrouver le corps de Jésus qui n’est plus dans le tombeau. Cet homme juste, parti à la recherche des disciples du Christ, s’intéresse de plus en plus à ce personnage qui le fascine. Jusqu’à rencontrer le Ressuscité lui-même. La quête de Clavius évoque celle de l’homme contemporain, entre fascination et doute. Ce film vivifie aussi la foi des disciples que nous sommes. Courez en salle dès les premiers jours: ils seront déterminants !Et invitez largement vos amis non chrétiens: ce sont eux qui sont visés en premier. Un film est souvent plus parlant qu’un long discours!

Laurence de Louvencourt

FILM

La résurrection du Christ

Réalisateur Kevin Reynolds

Avec : Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis

• Durée : 1 h 42 min

Voici la liste des cinémas qui diffusent La résurrection du Christ !

À partager sans modération !

Paris :

GAUMONT CHAMPS-ELYSEES

GAUMONT PARNASSE

GAUMONT AQUABOULEVARD

MK2 BIBLIOTHEQUE

MAJESTIC PASSY