La Sainte Tunique du Christ : une ostension exceptionnelle à Argenteuil

Du 25 mars au 10 avril prochains, la Sainte Tunique du Christ conservée à Argenteuil depuis 1200 ans sera exceptionnellement exposée à l’occasion d’une ostension solennelle dans la basilique Saint-Denys. Cette relique est l’une des plus sacrées du christianisme et un trésor du patrimoine français.

En temps normal, la Sainte Tunique est conservée à Argenteuil dans un reliquaire situé dans une chapelle à droite du chœur. Fragilisée par les accidents de l’histoire, elle est roulée sur elle-même, et on n’en voit qu’un petit morceau à travers une petite vitre ronde. Les fidèles peuvent donc la vénérer, mais quasiment sans la voir.

Une ostension est l’événement au cours duquel la Sainte Tunique est montrée aux fidèles et au public, intégralement déployée. Elle n’a habituellement lieu que tous les cinquante ans.

LA TUNIQUE DÉPLOYÉE

Depuis deux siècles, la Sainte Tunique est déployée tous les cinquante ans (en 34 et 84 de chaque siècle) dans un grand reliquaire vertical. On l’installe sur un mannequin : elle est ainsi exposée à la vénération pendant un temps plus ou moins long. En 1884, la Sainte Tunique fut exposée 52 jours. En 1984, elle fut exposée seulement 9 jours. Cette façon de montrer la relique est ce qu’on appelle une ostension solennelle, du verbe latin ostendere, qui signifie « montrer » (le verbe a aussi donné « ostensoir », ou encore « ostentatoire »). Les ostensions passées ont attiré à chaque occasion des pèlerins venus de toute la France et de l’étranger. On estime que celle de 1984 a réuni 75 000 pèlerins.

UNE TRIPLE OCCASION

L’ostension de 2016 est exceptionnelle, et imprévue : il aurait normalement fallu attendre encore 18 ans avant de revoir la Sainte Tunique d’Argenteuil. L’évêque de Pontoise, Mgr Stanislas Lalanne, « Gardien de la Tunique », a décidé de la montrer aux chrétiens pour 3 raisons :

– la célébration des 50 ans du Diocèse de Pontoise ;

– la célébration des 150 ans de la basilique Saint Denys, reconstruite au XIXème siècle ;

– l’année de la Miséricorde décrétée par le Pape François, qui s’est ouverte le 8 décembre 2015.

Pendant l’ostension de 2016, les pèlerins seront invités, en face de la Sainte Tunique, cette relique de la Passion de Jésus tachée de son sang, à se laisser toucher par ce Dieu-Miséricorde et à accueillir son pardon et son amour. Ce sera un temps privilégié pour recevoir le sacrement de la confession dans la basilique Saint Denys d’Argenteuil, où des prêtres se tiendront disponibles pour cela tous les jours.

PROGRAMME

L’ostension de la Sainte Tunique aura lieu de 10h à 22h tous les jours, hors des offices religieux, à l’exception du premier jour de l’ostension. Durant les offices, l’ostension sera interrompue.

Des confessions permanentes seront proposées durant tous le temps d’ostension.

DATES-CLÉS

25 mars 2016 : solennité du Vendredi Saint

Chemin de Croix à 15h, suivi de l’Office de la Passion

A l’issue de l’Office de la Passion, ouverture de l’ostension

Samedi 2 avril 2016 : procession aux flambeaux et veillée d’adoration eucharistique ; la basilique restera ouverte toute la nuit

Dimanche 3 avril 2016 : Fête de la Miséricorde divine

Lundi 4 avril 2016 : Fête de l’Annonciation

Messe à 19h, suivie d’une veillée de prière mariale

Samedi 9 avril 2016 : procession aux flambeaux et veillée d’adoration eucharistique ; la basilique restera ouverte toute la nuit

Dimanche 10 avril 2016 : 16h30 Vêpres solennelles et clôture de l’ostension

TRANSPORTS

Par le train (solution conseillée) : Gare SNCF « Argenteuil », Ligne J

10mn depuis Paris Saint Lazare (direction Cormeilles-en-Parisis – Pontoise – Ermont – Mantes-la-Jolie – Gisors) + 10 mn à pied

Voiture et car (anticiper la solution de parking) : la ville d’Argenteuil est située en bord de Seine, dans le département du Val d’Oise, à 20mn en voiture de Paris

A86 : sortie « Argenteuil Centre » à 2km du centre-ville

A15 : sortie « Argenteuil Centre » à 5km du centre-ville

Bus : ligne RATP 272 – Stations « Calais » ou « Charles de Gaulle – Henri Barbusse »

GROUPES

Information et inscription des groupes auprès du secrétariat :

01 39 61 25 70

contact@saintetunique.com