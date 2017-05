« Little boy »: un film à aller voir le 10 mai prochain!

Nous avons aimé « Little boy » et voici pourquoi.

L’histoire tout d’abord. Elle se déroule aux USA, au milieu du XXe siècle. On sait, dès qu’il naît, que Pepper sera de petite taille. Son père décide de l’aider à relever un à un tous les défis qui l’attendent du fait de cette « particularité ». Toujours à ses côtés, il l’embarque dans des histoires imaginaires dont ils sont tous deux les héros inséparables et où leur dialogue rituel est: « Crois-tu que tu es capable de le faire? » Oui je le crois! » Nourri par cet amour paternel inconditionnel, Pepper vit un jour le pire des drames: son père, qui est donc son compagnon le plus fidèles, doit partir à la guerre contre les Japonais. Accablé par cette séparation, et à travers des rencontres et des événements, il va vivre un long chemin, on pourrait dire initiatique, de transformation intérieure. Et c’est ainsi que lui, le « nabot » sans cesse humilié et rejeté par les enfants du village, devient une sorte de héros. Tout cela, parce qu’il est prêt à tout pour obtenir le retour de son père.

A la croisée des chemins entre le monde onirique du petit garçon, celui d’une belle sagesse humaine et l’Évangile, ce film nous donne l’occasion de méditer profondément sur ce qu’est la foi: un acte magique? Une confiance en soi? La confiance en Dieu?

A recommander à toutes les personnes « en recherche » de notre entourage. Et à toutes celles qui ont su garder un cœur d’enfant.

Pour aller plus loin:

Un film de : Alejandro Monteverde

Genre: Aventure / Enfance

SYNOPSIS

Afin de faire revenir son père à la maison, un petit garçon de huit ans, dans sa foi naïve, est prêt à tout tenter pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

CASTING

Emma Busbee : Emily Watson

FR. Olivier : Tom Wilkinson

Hashimoto : Cary-Hiroyuki Tagawa

DR. Fox : Kevin James

Sam : Ted Levine

James Busbee : Michael Rapaport

Pepper Flynt Busbee : Jakob Salvati.

FICHE TECHNIQUE

Réalisateur : Alejandro Monteverde

Scénaristes : Alejandro Monteverde, Pepe Portillo

Producteurs : ALejandro Monteverde, LEo Severino, Eduardo Verastegui

Chef opérateur : Andrew Cadelago

Musique : Shelley Altman

Société de production : Metanioa Films / Santa F2 Films

http://www.sajedistribution.com/film/little-boy.html