Pratiquer les œuvres de miséricorde : une invitation pour tous!

Elles sont au cœur du message de carême du Pape François et au cœur du jubilé extraordinaire de la miséricorde qui bat actuellement son plein.

Les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles sont le signe de notre appartenance au Christ: mais quelles sont-elles précisément? D’où viennent-elles? Et pourquoi une telle insistance du Pape François sur l’urgence de les pratiquer chaque jour? Toute les réponses à ces questions et de nombreux témoignages magnifiques dans ce nouveau numéro d’Il est vivant!

« Les plaies de Jésus, tu les trouves en pratiquant les œuvres de miséricorde, en donnant au corps mais aussi à l’âme de ton frère blessé mais aussi au corps, j’insiste, parce qu’il a faim, parce qu’il a soif, parce qu’il est en prison, etc. Pour toucher le Dieu vivant, il faut entrer dans les plaies de Jésus et pour cela, il suffit de sortir dans la rue… » (extraits d’une méditation du pape François à retrouver dans ce numéro).