SOS Prière. Une effusion de compassion

Présence sur les réseaux sociaux, service par SMS… Une révolution technologique est en gestation chez SOS Prière, le service d’écoute et de prière porté par la communauté de l’Emmanuel depuis près de 35 ans. Pour que l’écoute ne s’arrête pas.

Par Claire Villemain

« SOS » n’a jamais aussi bien porté son nom. Ce sigle universel, qui signifie en anglais « save our souls » (sauve nos âmes), révèle bien tout l’enjeu de ce service d’écoute et de prière né en 1979 dans la communauté de l’Emmanuel. Pierre Goursat, le fondateur de l’Emmanuel pensait depuis longtemps à mettre en place quelque chose pour permettre à des gens seuls ou en souffrance de s’approcher du Christ, par le moyen du téléphone.

Une naissance providentielle

C’est Daniel Garric, un membre de la communauté, qui vient l’éclairer en lui partageant sa peine de voir son frère mourant à l’hôpital, et le soutien que pouvait lui offrir quelques personnes de son entourage en priant avec eux. Interviewé en novembre 1992, Daniel Garric témoigne : « Si moi, j’ai cette chance de pouvoir appeler des gens que je connais pour qu’ils prient avec moi, il faut qu’il y en ait d’autres qui ait cette chance aussi. Il faut qu’il y ait un endroit où l’on puisse appeler pour vous aider à prier. Je suis allé en parler à Pierre à la péniche et il m’a dit : « Mon petit frère, tu as tout à fait raison ». Alors je lui ai proposé le nom de SOS-Prière, puisque SOS veut dire : “Save our Souls”. Et dans les 48 heures, c’était fait. » Un appartement avec plusieurs lignes de téléphones est providentiellement proposé, et dès le premier jour, le 13 mars 1979, ce ne sont pas moins de 71 appels qui affluent. Peu de temps après, le Saint Sacrement est installé et adoré dans ce premier oratoire, avenue Lesueur à Paris. Pour Pierre Goursat, l’intention de ce service était très claire : « On ne dit pas : “Allo j’écoute” et puis [c’est terminé], ce n’est pas cela du tout. Il faut avoir un esprit de prière. Et vous savez qu’au téléphone, on entend très bien l’âme de quelqu’un, la voix porte psychologiquement très profondément. » Marie-Claire Vinet, une des premières écoutantes avec Monique Robin et Florence Servois, le confirme : « Il s’agit d’aider par l’écoute et la prière des gens en souffrance, dans la discrétion et l’anonymat, et prier avec eux et pour eux devant le Saint Sacrement ».

Une révolution numérique

Afin de pouvoir répondre plus parfaitement à cet afflux demande de prière, SOS Prière se prépare à une révolution technologique : un site web interactif, sur lequel arriveront toutes les demandes de prières postées sur les comptes Facebook, Twitter, Skype et par SMS, pour permettre à tous de déposer une intention et de prier le uns pour les autres. Il faut encore noter l’ouverture de nouveaux oratoires dans les DOM TOM et en Belgique, ainsi que la transformation de la plateforme téléphonique pour permettre à tous ceux qui ne peuvent pas joindre un écoutant en raison de l’occupation des lignes, de déposer leur intention par message audio qui sera transmis vers un réseau de couvents et monastères partenaires du service. Ecoutants dans les oratoires, moines et moniales dans leur couvent, et tous ceux qui veulent devenir « passeur de l’amour et de la miséricorde du Christ », pourront se joindre à SOS afin de porter à Dieu tous ceux qui l’appellent.

3 questions à

Gilles de Craecker, responsable de SOS Prière

Comment avez-vous commencé votre service pour SOS ?

J’ai été écoutant la nuit pendant plusieurs années, ce qui me permis de découvrir la profondeur de la miséricorde du Christ souffrant avec nous, et donnant sans limite son amour consolateur à tous ceux qui le demandent.

Les personnes qui appellent vous témoignent-elles de grâces reçues ?

Nous recevons régulièrement des fioretti sur les interventions précises du Seigneur suite à une demande d’intercession adressée à SOS Prière, et presque toujours nos écoutants ont la joie, suite à la fin d’un appel de voir repartir la personne profondément apaisée.

Les écoutants eux-mêmes vivent une expérience spirituelle… quelle est-elle ?

SOS est peut être le seul service d’Eglise qui pour des laïcs qui se pratique en présence du Seigneur devant le Saint Sacrement exposé. Servir en sa présence, c’est goûter directement aux fruits de son Amour. Ceux qui servent à SOS Prière vivent une expérience spirituelle exceptionnelle : vivre la joie du Christ qui, à travers chacun d’entre eux, touche les cœurs et fait don de son Amour.

Propos recueillis par Claire Villemain

En chiffres

150 000 appels par an

71 appels le premier jour, le 13 mars 1979

33 ans d’existence en France, 27 aux Pays-Bas

400 écoutants en France, 100 aux Pays-Bas

Environ 30 oratoires en France, 3 aux Pays-Bas.

10 nouveaux oratoires en cours de création.

La Parole de Dieu

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Matthieu 11,28-30

Contacts

www.sospriere.com

0825 777 312

24h/24h

15 cts d’euro par minute ttc pour tout appel émis sur le territoire métropolitain